شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء.. وإعادة التداول على أسهم "أم القيوين" بعد سداد الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5289.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 12.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4183.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8387 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.94%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.60%، تلاه قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي العقار والاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.09%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.93%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 8.88%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات الحمراء بانخفاض بنسبة 14.12% ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 8.68%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية، حيث تسببت في خسارة عن انخفاض في تقييم العقارات مبلغ 2.7 مليون دينار كويتي، وخسائر بمبلغ 353.3 ألف دينار كويتي حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة، وتكوين مخصصات إضافية لعملاء مديني محفظة التمويل بمبلغ 245 ألف دينار كويتي، علاوة على زيادة القروض الميسرة بمبلغ 711.7 ألف دينار كويتي على إحدى الشركات التابعة المجمعة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بورصة الكويت، بأنه سيتم إيقاف التداول في أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) بناء على طلب الشركة.

كما أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول في أسهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (قيوين ا) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020.