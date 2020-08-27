شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء..وإلغاء ترخيص "الكرمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة.

وفي سياق آخر أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 130 لسنة 2020، بإلغاء ترخيص شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.