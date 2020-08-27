شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سوق مسقط بنسبة 0.28% بالختام..وإدراج الشركة العربية لإنتاج الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.28% خاسراً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3737.470 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 881.1 ألف ريال عبر تنفيذ 408 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 14 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 5.11%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 4.32%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 3.98%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.09%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 2.49%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 258.7 مليون ريال عماني.

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ووافقت سوق مسقط للأوراق المالية، على إدراج أسهم الشركة العربية لإنتاج الأغذية في السوق الثالثة برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل اعتمد مجلس إدارة شركة الفجر العالمية، البيانات المالية المدققة بتاريخ 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 17 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع 20.7 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 17%، وبلغ صافي الأرباح 200.4 ألف ريال عماني مقارنة مع 1.8 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 89%.