شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "زين السعودية" تُعدل توصية تخفيض رأس المال إلى 23% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" تعديل التوصيات السابقة فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مجلس الإدارة عدل توصيته من 28% إلى 23%، ليتراجع رأس المال من 5.837 مليار ريال إلى 4.487 مليار ريال، وذلك عن طريق إلغاء 135 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض عدد الأسهم من 583.729 مليون سهم إلى 448.729 مليون سهم.

ونوه البيان إلى أن تخفيض رأس المال سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال.

وقالت الشركة، إن نسبة ملكية أي مساهم في الشركة لن تتغير نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

هذا وأبقى مجلس الإدارة على توصية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 4.5 مليار ريال، ليرتفع رأس المال من 4.487 مليار ريال إلى 8.987 مليار ريال.

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وأشارت الشركة إلى أن الأحقية في الأسهم الجديدة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية.

وتتوقع الشركة أيضاً أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، إلى 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.