شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً رغم الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات، وذلك رغم الضغوط على سوق النفط.



وسجل الحساب الجاري الكندي عجزا بحوالي 8.6 مليار دولار كندي خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل عجز قدره 11.8 مليار دولار كندي، وفقا بيانات رسمية.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 43.02 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43ز5 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1% إلى 45.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 45.8 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7615، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7634 في حين سجل أقل سعر عند 07594.