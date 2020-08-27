شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا ترتفع للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 5.9% خلال يوليو/تموز مقارنة بيونيو/حزيران.

ويعد يوليو/تموز ثالث شهر على التوالي ترتفع فيه وتيرة العقود التي وقعها الأمريكيون لشراء منازل.

ومقارنة بنفس الفترة قبل عام، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة – التي تم توقيع عقودها – في الولايات المتحدة بنسبة 15.5% على أساس سنوي.

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