شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق حملة الحجز المسبق لهاتف Nova 7 SE بداية من 27 أغسطس في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لأحدث هواتفها Nova 7 SE بدءاً من 27 أغسطس وحتى بسعر 6،299 جنيه، حيث تتوافر الأجهزة الجديدة بجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتي تشمل سماعات HUAWEI Sport Bluetooth headphones . يأتي الهاتف بالعديد من المزايا الرائدة التي تشمل كل من كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل والتي ايضاً تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، بالإضافة الي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل. بينما تعمل كل هذه الإمكانيات الكبيرة بسلاسة وكفاءة عالية بفضل مجموعة شرائح HUAWEI Kirin 820 5G AI SoC مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين بحجم 128 جيجا بايت.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "إن إطلاق هاتف Nova 7 SE هو بمثابة استكمال للنجاح الباهر الذي حققته سلسلة هواتف Nova الشهيرة في مصر. حيث شهدت هواتف Nova 7 5G وNova 7i اهتماماً وإقبالاً كبير من قبل المستهلكين في السوق المصري. ويعد هاتف Nova 7 SE تعزيزاً قوياً لمنافسة هواتف هواوي في الفئة المتوسطة والفوق متوسطة، وهي الفئات الأكثر تنافسية بعد فئة الهواتف الرائدة (Flagship). يعد هاتف Nova 7 SE إضافة جديدة لسلسلة Nova، حيث يوفر خيارات متعددة تلائم احتياجات المستخدمين المصريين من التكنولوجيا الحديثة التي تقدمها هواوي."

ويأتي هاتف Nova 7 SE بمعالج Kirin 820، والذي يدعم تقنيات الجيل الخامس 5G لتوفير تجربة سريعة وسلسلة لكل مستخدميه. تتضمن وحدة معالجة مركزية (CPU)متقدمة ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومات (GPU)سداسية النواة ووحدة NPU التي تطورها هواوي، وذلك لاستخدام مستوى أعلى من الذكاء للارتقاء بالأداء إلى مستوى غير مسبوق.

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ويضم هاتف Nova 7 SE كاميرا ذكية رباعية بدقة 64 ميجا بكسل وHUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط وهو ما يعطي الهاتف إمكانات كبيرة تتيح للمستخدمين العديد من الاستخدامات التي يحتاجها على مدار يومه دون أن تنفد منه طاقة البطارية أو يتوقف الهاتف عن العمل بدون أسباب وذلك نظراً للمواصفات القياسية التي يتمتع بها الهاتف مما يجعله يمثل طفرة جديدة في عالم الهواتف الذكية في مصر.

يعتمد هاتف HUAWEI Nova 7 SE على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery. كما أضافت هواوي أداة Petal Search Widget - Find Apps للبحث عن التطبيقات على HUAWEI AppGallery، توفر أداة البحث الجديدة لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

ويأتي الهاتف العصري الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للمعالجة السلسة والفعالة بالإضافة إلى 128 جيجابايت من التخزين، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى عند استخدام الكاميرا أو الألعاب أو تصفح الويب، مع شاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط للشحن السريع، تتمكن من شحن البطارية حتى 70% في نصف ساعة فقط.

والجدير بالذكر أن هاتف هواوي Nova 7 SE سيكون متاح للحجز المسبق بداية من يوم 27 أغسطس بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين في السوق المصري.