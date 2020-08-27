شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبى" تخسر 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.26% خاسراً 20.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7934.43 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.85% خاسراً 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 316.36 مليار درهم، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.28% خاسراً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3737.470 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على مؤشر بورصة قطر.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.57% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.12% رابحاً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4535.146 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.824 مليار درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسراً 20.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7934.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% رابحاً 53.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8769.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 420.3 مليون سهم بقيمة 9.3 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.06%، 0.05% على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%.

وقفز 83 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "العمران" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.15%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 3.61%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 3.53%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 558.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% خاسراً 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 316.36 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 374.3 مليون سهم محققة ما قيمته 338.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4827 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وقفز 11سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 10.81%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 130.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 2.20%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 16 نقطة ليغلق عند مستوى 9882.93 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 524 مليون سهم بقيمة 646.9 مليون ريال عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة، وتراجع 12 سهماً، وارتفع 29 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.07%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.13%.

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بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.28% خاسراً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3737.470 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 881.1 ألف ريال عبر تنفيذ 408 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 14 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 5.11%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 4.32%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 3.98%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 3.09%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 2.49%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 258.7 مليون ريال عماني.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 1.4 درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.63% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.46%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%.





بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4535.146 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.824 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 97 مليون سهم، بقيمة 345.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 2385 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.29%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 1.81، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.85%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.72%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 85.6 مليون درهم.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5289.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 12.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38% رابحاً 15.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4183.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 206 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8387 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.94%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.60%، تلاه قطاعي الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاعي العقار والاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.09%، على التوالي.

وجاء سهم شركة أسمنت الهلال على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.93%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 8.88%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات الحمراء بانخفاض بنسبة 14.12% ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.60%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 8.68%.