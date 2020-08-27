شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.26% بقيم تداولات 9.3 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسراً 20.61 نقطة ليغلق عند مستوى 7934.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% رابحاً 53.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8769.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 420.3 مليون سهم بقيمة 9.3 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.16%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.06%، 0.05% على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.60%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%.

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وقفز 83 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.96%، ثم سهم "العمران" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شمس" بنسبة 9.15%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 3.61%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 3.53%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 558.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة مشترك بقيمة 9 مليارات ريال سعودي لمدة 7 سنوات، وتتضمن الجهات الممولة كلا من البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، وسيتم تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.