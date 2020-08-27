شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الفضة تهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة الآن ليهاجم الدعم المحوري الأول 26.90، وكما أشرنا في تقاريرنا الرئيسية، يحتاج السعر للتماسك فوق هذا الدعم والأهم فوق 26.30 ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسر المستوى الأخير سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي ليتجه نحو زيارة مستوى 25.06 كهدف تصحيحي تالي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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