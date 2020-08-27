شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار مقابل الين يهاجم المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الين للارتفاع ويبدأ بمهاجمة مستوى 106.44، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى يليه اختراق 106.55 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 107.68.

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