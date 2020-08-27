شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يحقق الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق 1.1845 لكنه ارتد هبوطاً بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.1770، ويضغط سلباً على هذا المستوى ليكسره ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي 1.1710، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المستهدف، نظراً لأنه يملك مفاتيح تحديد الاتجاه التالي، فكسره سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض على المدى القصير، بينما صموده أمام الضغط السلبي الحالي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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