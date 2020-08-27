شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يواجه ضغط سلبي قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية قوية الآن بعد أن نجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1967.90، ليكسر 1934.86 ويقترب من مستوى الدعم الحرج 1901.80، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا الدعم سيسبب مزيد من الانخفاض ويجبر السعر على تكبّد خسائر إضافية وتحوّل محتمل في الاتجاه قصير الأمد ومتوسط الأمد نحو الانخفاض.

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