شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس عقب استيعاب بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم.



وأظهرت بيانات انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 1.006 مليون طلب، بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى مليون طلب.

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وسجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انكماش بنسبة 32.5% من القراءة الأولى التي سجلت انكماشا بنسبة 32.9%.



هذا، وأعلن الاحتياطي الاتحادي تبني سياسة "متوسط مستهدف التضخم" بدلا من هدف معدل التضخم الذي تبناه على مدار سنوات عند 2%، وهو ما يتيح استهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 28572 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 11688 نقطة، ي حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3492 نقطة.