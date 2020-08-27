شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يتبنى سياسة جديدة لمعدل التضخم بمتوسط أعلى 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي إقرار تعديلات جديدة على أحد عوامل السياسة النقدية الذي لطالما اعتبر مؤشراً لهذه السياسة.



وفي بيان، قال البنك المركزي إنه قرر تبني سياسة "متوسط مستهدف التضخم" بدلا من هدف معدل التضخم الذي تبناه على مدار سنوات عند 2%.



وتزامن الإعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة مع خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في "جاكسون هول" الذي ينعقد افتراضيا هذا العام.

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وذكر "باول" في تصريحات أعد لها سلفا بأنه من الصعب المبالغة في الحفاز على فوائد سوق عمل قوي واعتبار ذلك هدفا وطنيا رئيسيا.



وبموجب السياسة الجديدة، فإن البنك المرزي لا يرى أن الحفاظ على سوق عمل قوي ومستدام يتطلب تثبيت هدف للتضخم، لكن سيتم الاستعانة بمتوسط للتضخم بمرور الوقت.



ويرى "باول" أنه بعد فترات من الفشل في بلوغ مستهدف التضخم (2%) والبقاء أدناه، فإنه من المناسب تعديل هذا الأمر واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.