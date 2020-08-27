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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتجه نحو الارتفاع نتيجة تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالتزامن مع تجدد القلق والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر أدت أن الصين أطلقت أربعة صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي وهي منطقة متنزاع عليها مع دول أخرى مما أثار سخط الولايات المتحدة.
كانت وزارة التجارة الأمريكية قد كشفت عن مشاورات عبر الهاتف مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لنزع فتيل التوترات التجارية وخفض التصعيد والتركيز فقط على الاتفاق التجاري المرحلي المبرم بين البلدين.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 2218.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2225.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2166 دولارا.
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