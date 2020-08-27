شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليتخلي النفط الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وانخفض خام برنت لليوم الثاني مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، ويكبح الخسائر انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ، على حسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.1% إلى مستوي 42.98$ ، من مستوى الافتتاح عند 43.45$، وسجل أعلى مستوي عند 43.49$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 45.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.69$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.85$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.75$ للبرميل ، فى المقابل فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 46.08$ للبرميل.

Advertisements

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 507.8 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ، فى أول زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي فى 17 تموز/يوليو الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 10.8 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

يتابع المتعاملون تطورات العواصف والإعصار التي ضربت خليج المكسيك ، والتي دفعت شركات الطاقة إلى وقف حوالي 84% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، بما يعني توقف إنتاج حاليا يتجاوز 1.56 مليون برميل يوميا بما يعادل نسبة 14% من الإنتاج الأمريكي.