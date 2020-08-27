شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي ينكمش بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة الثانية للناتج المحلى الإجمالي الربع الأول/2020 والتي سجلت انكماش بمعدل 31.7% ،بأسوأ وتيرة انكماش على الإطلاق فى تاريخ الولايات المتحدة ،أفضل من التوقعات الخبراء التي أشارت إلى انكماش بمعدل 32.5%، وسجلت القراءة الأولية انكماش بمعدل 32.9%.

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