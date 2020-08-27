شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل بيانات النمو الاقتصادي وخطاب جيروم باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتجدد نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ،وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول السنوي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 93.14 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.85 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.79 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة ، عززت آمال تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية يوم الخميس كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى انتظار تصريحات محافظ البنك المركزي الأمريكي.

Advertisements

ينتظر المستثمرين صدور عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات الخاص بالقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني ، وسجلت القراءة الأولية أسوأ وتيرة ركود فى تاريخ الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني /2020 التوقعات تشير إلى انكماش بمعدل 32.5% ،وسجلت القراءة الأولية انكماشا بمعدل 32.9%.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1.000 مليون فى الأسبوع المنتهي 22 آب/أغسطس من 1.106 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدت حالة الإغلاق الكبير للاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 57 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطابا هاما فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي ، والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من التوقعات حول الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وحول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.