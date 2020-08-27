شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قبل خطاب رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، قبل خطاب هام يلقيه رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي ضمن فعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،والذي قد يتضمن المزيد من التوقعات القاتمة لأكبر اقتصاد فى العالم.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:14 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بدعم صعود قوي لأسهم شركات التكنولوجيا ،وأداء إيجابي لأسهم شركات السفر والترفيه.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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بحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش يلقي رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول " خطابا هاما فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي ، والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من التوقعات حول الاقتصاد الأمريكي فى ضوء التطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 1.0% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,481.07 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.