شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قبيل خطاب "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ، قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول الاقتصادي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,937.00$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,954.57$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,955.61$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,902.74$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليستأنف مكاسبه بعد يومين من الخسائر ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الارتفاع فى مستويات الدولار الأمريكي ، قبيل خطاب هام يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش فى منتدى جاكسون هول ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ، فى ضوء التطورات الأخيرة للأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 3.22 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,252.09 طن متري.