شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلي عن ذروة 5 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليتخلي النفط الخام الأمريكي عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وانخفض خام برنت لليوم الثاني مبتعدا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، ويكبح الخسائر انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ، على حسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 43.20$ ، من مستوى الافتتاح عند 43.45$، وسجل أعلى مستوي عند 43.49$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.2% إلى مستوي 45.59$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.69$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.85$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.75$ للبرميل ، فى المقابل فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 46.08$ للبرميل.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 507.8 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ، فى أول زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي فى 17 تموز/يوليو الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 10.8 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

يتابع المتعاملون تطورات العواصف والإعصار التي ضربت خليج المكسيك ، والتي دفعت شركات الطاقة إلى وقف حوالي 84% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، بما يعني توقف إنتاج حاليا يتجاوز 1.56 مليون برميل يوميا بما يعادل نسبة 14% من الإنتاج الأمريكي.