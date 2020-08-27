شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يعاود الارتفاع – تحليل – 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إي باي (EBAY) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.91% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 58.58 دولار، ولكن ما كبح من جماح المزيد من مكاسب للسهم بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 61.09 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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