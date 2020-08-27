شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فيس بوك (FB) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 8.22% بما يعادل 23.09 نقطة ليستقر السهم على مستوى قياسي جديد عند 303.91 دولار، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 278.71، ليستهدف مستوى المقاومة 316.52.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد