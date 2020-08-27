جوجل يحلق عالياً – تحليل – 27-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جوجل (GOOG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.75% بما يعادل 44.16 نقطة ليستقر على سعر قياسي جديد 1,652.38 دولار، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,580.90، ليستهدف مستوى المقاومة 1,764.14.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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