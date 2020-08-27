شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.12 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 49.55 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه