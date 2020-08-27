شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يخترق مقاومة محورية – تحليل – 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مايكروسوفت (MSFT) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 216.26، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.16% بما يعادل 4.68 نقطة ليستقر على سعر 221.15 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بنطاق قناة سعريه، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 216.26، ليستهدف مستوى المقاومة 227.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد