شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.57% بالختام مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 1.4 درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.63% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.46%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لتعيين وانتخاب 7 أعضاء لدورة مدتها 3 سنوات (2020-2022)، وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تاريخ 27 سبتمبر.