شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.57% بالختام مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 1.4 درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.63% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.46%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لتعيين وانتخاب 7 أعضاء لدورة مدتها 3 سنوات (2020-2022)، وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تاريخ 27 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.57% بالختام مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.