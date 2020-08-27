شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، السويدي إليكتريك، حديد عز، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2035 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2724 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 896 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، راية القابضة للاستثمارات المالية، 375.2 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات آسيك للتعدين-اسكوم، شركة النصر للأعمال المدنية، شركة العبوات الطبية، التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 910 ألف سهم، 7700 سهم، 2.4 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 146.1 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1.1 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

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وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جنوب الوادي للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، ايديتا للصناعات الغذائية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المهندس للتأمين، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 1.1 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي-مصر، وقاد التجاري الدولي بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التسهيل تحالفاً مصرفياً يضم 3 بنوك أخرى لتوفير التمويل حيث ضم كلا من الاستثمار العربي والمصري الخليجي والمصرف المتحد، وتم منح التسهيل بغرض خصم جزء من الأوراق التجارية للشركة بسعر عائد تنافسي.

وفي سياق منفصل قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، رداً على القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها ممن يقدمون خدمة النقل لطلاب برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، وخضم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021، فأن الشركة قد سبق أن بادرت إلى اتخاذ إجراءات مسبقة في هذا الخصوص قبل صدور القرار، حيث لم يتم إدراج ما يعادل نسبة تصل إلى 21% من إجمالي إيرادات هذه الخدمة، وترحيلها كإيرادات مقدمة عن العام الدراسي القادم 2020/2021 ويسرى ذلك على جميع المدارس المملوكة للشركة أو الشركات التابعة للمجموعة وكذلك جامعة بدر، وبناءً عليه فإن الأثر المالي لصدور القرار سيكون ضئيلاً جداً على نتائج أعمال الشركة وإيراداتها عن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 أغسطس لعام 2020، وذلك نظراً لسابقة معالجته من قبل الشركة.