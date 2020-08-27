بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى و"فارما أوفرسيز" لتوفير حزمة من الخدمات المالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري و أحمد جزارين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية بروتوكول تعاون يهدف الى توفير الدعم المصرفي اللازم للمشروعات الصحية المختلفة مع رقمنة خدمات تلك المشروعات.

وعقب التوقيع صرح يحيي أبو الفتوح أن البروتوكول يأتي ليؤكد على التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كافة الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على القطاعات التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية، كما يأتي تفعيلا لخطط البنك الطموحة للتوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية تنفيذا لتوجهات الدولة والبنك المركزي في تقليل حجم التعامل النقدي وتدعيم الشمول المالي، حيث يتيح بروتوكول التعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات من خلال دعم الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة التي تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دراسة امكانية توفير التمويل اللازم لشراء المستحضرات الدوائية التي تقدمها شركة فارما أوفرسيز وتقديم البنك منتجات تجزئة مصرفية متنوعة للشركة علي مراحل متتالية، إضافة الى توفير ماكينات نقاط بيع (POS) لتسهيل عمليات التحصيل الالكتروني وكذا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية غير المالية للمشروعات المؤهلة لتحقيق الاستفادة القصوى من بروتوكول التعاون.

وأضاف شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري أن التعاون والشراكة مع مجموعة فارما أوفرسيز تمتد الي أكثر من 10 أعوام قدم خلالها البنك الاهلي الدعم التمويلي المستمر للمجموعة بما عزز مكانتها كأحد اهم وأكبر الشركات التي تقوم بتجارة وتوزيع المستحضرات الدوائية في مصر، وهو الدعم الذي يأتي في اطار سعي البنك المستمر والمتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية، مؤكدا ان أجمالي المحفظة الائتمانية للشركات الكبرى بالبنك بلغت في يونيو 2020 نحو 542 مليار جنيه بزيادة قدرها 131 مليار جنيه عن الأرقام المحققة في يونيو 2019 وبمعدل نمو بلغ نحو 32%، بما يعكس نجاح البنك في إدارة تمويلات الشركات الكبرى والمشروعات القومية.

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وأكد ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري على التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بمشروعات الرعاية الصحية من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة والتي يتم اعدادها خصيصا لتناسب الطبيعة الخاصة لتلبية الاحتياجات التمويلية لتلك المشروعات والأنشطة المرتبطة به وفقا ومقوماتها حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.

وأوضح أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 77 مليار جنيه في يونيو 2020 بزيادة قدرها 19 مليار جنيه عن العام السابق والتي تتضمن نحو 45.7 مليار جنيه تم منحها ضمن مبادرات البنك المركزي لعدد 53 ألف عميل والتي من المخطط زيادتها الى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020 مع إيلاء الأولوية للمناطق الجغرافية الأكثر تحقيقا لتوجهات الاستدامة وفقا وخطة الدولة ورؤية مصر 2030.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد جزارين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية عن اعتزازه بالعلاقة القوية الممتدة والمثمرة مع البنك الأهلي المصري - أكبر البنوك المصرية - مؤكدا على أن البروتوكول يعزز التزام الشركة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الطبية وكذلك الحلول المالية المبتكرة التي تتضمن خدمات الدفع الإلكتروني لعملائها من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، حيث بلغ عدد عملاء الشركة من الصيدليات نحو 30 ألف صيدلية بكافة محافظات مصر في حين بلغت مبيعات مجموعة شركات فارما أوفرسيز خلال عام 2019 نحو 8.2 مليار جنيه، وتهدف الشركة الى التوسع في نشاطها وتوطيد سبل التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال ترشيح الشركة للصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة المطلوب تمويلها بهدف دراسة طلبات التمويل وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى على أن تتولى الشركة توفير احتياجات تلك المشروعات من المستحضرات الدوائية ضمانا لتحقيق افضل النتائج.