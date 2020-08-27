شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يتفقد مشروع تطوير العشوائيات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بزيارة مواقع العمل الخاصة ببرنامج التطوير الحضري والبنية الأساسية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة حيث رافقهم في الزيارة لفيف من مسئولي الجهاز على رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز.

وقد قام الوفد بتفقد مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء والذي يقوم بتنفيذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة والجهات المعنية وتصل سعة الخزان إلى 6 آلاف متر مكعب ويعمل على توفير مياه الشرب النقية لحوالي 35 ألف أسرة وتبلغ تكلفة تنفيذه 24 مليون جنيه. وقدم المهندس مدحت مسعود عرضا أثناء الزيارة أوضح خلاله أن هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة الذى ينفذه الجهاز منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وأضاف أن هناك العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الارتقاء الحضري لتطوير منطقة أرض اللواء ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقتي الصفطاوى وسلامة الراضي بتكلفة تبلغ 61 مليون جنيه بالإضافة إلى خط الطرد لتوصيل مياه الشرب من الخزان إلى شبكات المياه بنفس المنطقتين بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه.

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وقال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن هذه الزيارة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بمتابعة عمل مختلف المشروعات التي ينفذها الجهاز بتمويل من الجهات المانحة والعمل على زيادة التعاون مع هذه الجهات وتشجيعهم على تقديم مزيد من الدعم والمساندة لأنشطة الجهاز التي تعود بمردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح طارق شاش أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات العامة في إطار التعاون مع مختلف الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال تطبيق منهجية العمالة الكثيفة حيث يتم الاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات الحديثة مما يسهم في توفير الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة ويعمل في نفس الوقت على توفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع فيها.

وأشادت علا الوكيل، مسئول برنامج التنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية للتنمية بجهود الجهاز والتنسيق مع محافظه الجيزة وشركه مياه الشرب لإنجاز هذا المشروع، مشيره الي دور الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة في كل من محافظتي القاهرة والجيزة والذي ينفذ مشروع الخزان في نطاقه.