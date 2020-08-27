شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية إضافية ليبدأ محاولات اختراق مستوى 0.7243، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق بإغلاق يومي فوق المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 0.7300 وتمتد إلى 0.7400، بينما التماسك دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.7243.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7170 والمقاومة 0.7270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي