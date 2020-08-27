شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر النفط منذ الصباح، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تعتمد على الثبات فوق مستويات 41.85 و41.05، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 45.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد