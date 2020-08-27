شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية الآن بعد الارتكاز على مستوى 26.90، والذي يشكّل أرضية دعم جيدة تدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو مستويات 28.00 ثم 29.80 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 26.90 و26.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد