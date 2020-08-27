شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد الاقتراب من مستوى 1934.86 هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار تجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80، مع التذكير بأن الثبات فوق 1934.86 يمثل شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد