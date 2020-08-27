شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المقاومة المحورية 1.3225 ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3140 ثم 1.3035 كمحطات سلبية رئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط