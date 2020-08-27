شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.1845 ولا يزال دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، تدعمها إشارة التقاطع السلبي التي يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديمها الآن، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مستويات 1.1775 ثم 1.1710 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1845 لاستمرار الميل الهابط المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1710 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط