شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسيج تُقر تخفيض رأس المال بنسبة 29.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس مال الشركة سيتراجع من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال سعودي، ليتراجع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وأفادت الشركة، بأن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 59 مليون ريال سعودي.

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وبحسب البيان، سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل (3.3898) سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 30% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 487% والارتفاع في العمولات المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 25%، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 2%.