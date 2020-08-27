شكرا لقرائتكم خبر عن ساما تمنح الأهلية للتأمين الموافقة على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في فروع التأمين العام والتأمين الصحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التصريح ثلاث سنوات تبدأ من 10/03/1442 هـ وتنتهي في 09/03/1445 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 616 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي خسارة بلغ 5.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة حيث بلغ 44.5 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 38.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة حيث بلغ 26 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 31.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق .