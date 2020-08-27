شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية توقع اتفاقية تمويل مرابحة مشترك مع عدة بنوك بقيمة 9 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة مشترك مع عدة بنوك بقيمة 9 مليار ريال، لمدة 7 سنوات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن هذه البنوك تشمل كلاً من البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني.

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وتستهدف الشركة من الاتفاقية تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، علماً بأنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مُتكبدة 869 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 789 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعلى نحو آحر، ارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.