شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود والأنظار على خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية ، قبيل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.3229$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3207 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3194$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تعثر مستويات العملة الأمريكية.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، بعد تأكيد الولايات المتحدة والصين على المضي قدما فى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه فى كانون الثاني/يناير الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية على المدي القصير والمتوسط.