شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتينيوم يجذب شهية المستثمرين تزامناً مع الضغط على الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل الضغوط على الذهب وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وارتفعت الأرباح الصناعية في الصين خلال يوليو/تموز بفضل التعافي في قطاع السيارات وارتفاع الطلب على المنتجات الإلكترونية حيث أظهرت بيانات ارتفاع المؤشر بنسبة 19.6% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام.



وخلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، انخفضت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

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وتتجه أنظار الأسواق اليوم نحو إلقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً على هامش ملتقى "جاكسون هول" سيتناول من خلال جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتينيوم بحلول الساعة 05:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 942.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 947 دولارا وأقل سعر عند 936.9 دولار.