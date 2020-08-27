شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم الآسيوية تتراجع قبل خطاب "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات الصباحية بجلسة الخميس، وذلك قبل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وعلى هامش اجتماعات "جاكسون هول"، سيلقي "باول" خطاباً سيتناول من خلال جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد الأمريكي.



وتجددت التوترات مرة أخرى بعد إطلاق الصين أربعة صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي وفرض الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات صينية مرتبطة بالنزاع في هذه المنطقة.

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تأتي الضغوط على أسواق الأسهم الآسيوية رغم الإغلاقات القياسية التي سجلتها "وول ستريت" للجلسة الرابعة على التوالي.



وفي نفس الوقت، ستصدر في وقت لاحق اليوم القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش بنسبة 32.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.5% إلى 23186.6 نقطة، كما تراجع مؤشر "هانج سينج" ببورصة هونج كونج بنسبة 1.1% إلى 25219 نقطة، بينما تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.2% إلى 3321.8 نقطة.