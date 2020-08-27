شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 700 – 750 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلى لمواد البناء يشهد استقرارا فى معظم الأصناف على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى انخفاض الطلب واقتصاره على المدن الجديدة و العاصمة الإدارية الجديدة نظرا لقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في 26 محافظة .
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار مواد البناء مستقرة منذ أكثر من شهرين ، موضحا أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 650 – 680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 700 – 750 .
وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن .
وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 700 – 750 جنيها للمستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.