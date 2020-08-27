شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإيقاف التداول على سهم "إيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 5.750 نقطة ليصل إلى مستوى 5274.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.980 نقطة ليصل إلى مستوى 5835.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.31 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 7.430 نقطة ليصل إلى مستوى 4175.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 135.3 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5661 صفقة، وصعدت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.17%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%.

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وجاء سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.64%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 7.39%، ثم سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.97%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القابضة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.73% ثم سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 8.49%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.63%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية، حيث تسببت في خسارة عن انخفاض في تقييم العقارات مبلغ 2.7 مليون دينار كويتي، وخسائر بمبلغ 353.3 ألف دينار كويتي حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة، وتكوين مخصصات إضافية لعملاء مديني محفظة التمويل بمبلغ 245 ألف دينار كويتي، علاوة على زيادة القروض الميسرة بمبلغ 711.7 ألف دينار كويتي على إحدى الشركات التابعة المجمعة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بورصة الكويت، بأنه سيتم إيقاف التداول في أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) بناء على طلب الشركة.