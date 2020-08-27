شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالمستهل مدفوعة بارتفاع سهما البنك الأهلى المتحد و"ألبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحاً 2.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1375.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 507.6 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لتعيين وانتخاب 7 أعضاء لدورة مدتها 3 سنوات (2020-2022)، وفقاً للمادة 25 من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تاريخ 27 سبتمبر.