شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تعلن إتمام اتفاقية شراء حصة الأغلبية بشركة متخصصة فى التأمين التكافلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس (من خلال شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس فاينانس المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي) وشركة جي بي أوتو (من خلال شركتها التابعة جي بي كابيتال التابعة في قطاع التمويل غير المصرفي) عن إتمام اتفاقية شراء نهائية لحصة 75% من شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

وبمقتضى الصفقة التي بلغت قيمتها 84.75 مليون جنيه، سوف تبلغ ملكية المجموعة المالية هيرميس وجي بي كابيتال في الشركة المستحوذ عليها 37.5% لكل منهما، بينما ستمتلك مجموعة "طوكيو مارين" نسبة 25% المتبقية، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين وأكبر مقدم لخدمات التأمينات العامة في اليابان.

وتتخصص شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" في خدمة شريحة هائلة من الأفراد والشركات في مصر عن طريق توفير باقة من البرامج والحلول التأمينية. ومن المتوقع أن تثمر الاتفاقية الجديدة عن تنمية باقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو، من خلال توفير قاعدة للتوسع بأعمال الشركتين في قطاعات جديدة بالسوق المصري، مثل خدمات وحلول التأمين التي ستمثل إضافة سديدة لأنشطة التمويل غير المصرفي التي تقدمها بالشركتين.

جدير بالذكر، أن سوق التأمين في مصر يحظى بفرص ومقومات هائلة للنمو في ضوء جهود الحكومة المصرية لتعزيز رقعة الشمول المالي بوتيرة سريعة واستحداث القواعد التنظيمية التي تركز على تنمية سوق التأمين. وتعتزم المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو توظيف خبراتهم المتنامية بهذا المجال الواعد في تعظيم القيمة من أنشطتهم وإحداث نقلة نوعية بقطاع التامين بما يتماشى مع التقديرات المتوقعة لنمو الأسواق الناشئة.

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وفي هذا السياق، أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، عن سعادته بإتمام الصفقة وتطلعه لعمل الشركة في سوق التأمين المصري الذي يزخر بمقومات النمو الواعدة التي لم توظف بالكامل بعد، لافتًا أن شركته تعتزم الاستفادة من مقومات السوق لتحقيق المردود الإيجابي المتوقع. وأضاف أن إتمام الصفقة يتماشى مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتوريق وخدمات تأجير أساطيل النقل وكذلك المدفوعات الالكترونية لخدمة شريحة أكبر من العملاء الأفراد والمؤسسات.

ومن جانبه، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن إتمام الصفقة يعد بمثابة ركيزة أساسية من ركائز تنفيذ الاستراتيجية المعلنة بتقديم حزمة متكاملة من خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري، ولفت عوض إلى نجاح الشركة في غضون أربع سنوات في استحداث وتنمية مجموعة جديدة من الأنشطة والخدمات تشمل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين والدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي إلى جانب التوسع بجميع القطاعات التشغيلية التقليدية للشركة.

وأكد عوض ثقته في أن الخطوة تأتي في التوقيت الأمثل وبما يخدم متطلبات السوق المصري ويعكس رؤية المجموعة المالية لترسيخ ريادتها المحلية ومواصلة التوسع بالمنتجات والخدمات المقدمة في السوق.

وبالتزامن مع إتمام الصفقة تم تكليف الخبير البارز سهيل علي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة التي من المقرر أن تبدأ في تحديث علامتها التجارية خلال أشهر تمهيدًا لإعادة الإطلاق تحت قيادته، علمًا بأنه يحظى بخبرة تربو على عقدين من العمل بكبرى شركات التأمين في العديد من الأسواق، حيث سيقود أعمال الشركة في تطوير باقة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية.