شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض الإمدادات النفطية للدول المنتجة خارج أوبك 0.5٪ فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى انخفاض إجمالى الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 280 ألف برميل يوميا، أو بنسبة 0.5%مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 60.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تعاود تلك الإمدادات ارتفاعها خلال الربع الرابع من العام لتبلغ نحو 61.1 مليون برميل يوميا.

وأشارت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أنه يتوقع ارتفاع الإمدادات النفطية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى لدول أوبك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، تزامنا مع قيام دول أوبك بلس بالانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق خفض الإنتاج القياسى والتى تقضى بتقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها إلى 7.7مليون برميل يوميا بدءا من مطلع شهر أغسطس 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2020.