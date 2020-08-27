اليورو مقابل الين يصمد فوق المتوسط المتحرك- تحليل - 27-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد سلبي مؤقت ليستقر بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
مما سبق, سنعتمد على تشكيل مستوى 125.00 للدعم الأولي ولنشير إلى أن خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع البيع سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وتسجيل المزيد من الأهداف بانجذابه نحو 126.75 وصولا نحو 128.30 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.00 و 126.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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