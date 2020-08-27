الباوند مقابل الين بصدد تجديد الايجابية-تحليل - 27-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتقديم تداولات إيجابية جديدة نظرا لتجاوزه للحاجز المستقر عند 139.80 ليعزز بذلك المحاولات الصاعدة الإضافية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 140.80 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 142.30 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة الحالية.
نشير أيضا إلى محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليزيد بدوره من الضغوط الإيجابية على تداولات السعر وليمكنه من مواصلة الارتفاع لحين تسجيله للأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.60 و 140.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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